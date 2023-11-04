  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Her yıl moda sektörü için 159 milyon agaç kesiliyor

Her yıl moda sektörü için 159 milyon agaç kesiliyor

HABER MERKEZİ
Her yıl moda sektörü için 159 milyon agaç kesiliyor
Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) verilerine göre, moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılırken uzmanlar sektörün doğal kaynaklara verdiği zararın, gereğinden fazla tüketimden kaynaklandığını söylüyor. UNEP tarafından 2022'de yayımlanan "Sürdürülebilir Moda İletişimi 2021-2024 Stratejileri" başlıklı raporda, moda sektörünün iklim değişikliğini ve ekolojik krizi en çok etkileyen alanlardan biri olduğu, doğal kaynakları yoğun şekilde kullandığı, tedarik zinciri nedeniyle kirliliğe yol açtığı ve yüksek miktarda atık ürettiği belirtildi. Raporda, sektörün üretim şekillerinin ciddi anlamda biyoçeşitlilik kaybına yol açtığı vurgulanırken "Dünya üzerinde her saniyede ortalama bir kamyon kıyafet çöpe atılıyor ya da yakılıyor" ifadelerine yer verildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA