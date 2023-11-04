Her yıl moda sektörü için 159 milyon agaç kesiliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP) verilerine göre, moda sektörü için her yıl 159 milyon ağaç kesilip 93 milyar metreküp su kullanılırken uzmanlar sektörün doğal kaynaklara verdiği zararın, gereğinden fazla tüketimden kaynaklandığını söylüyor. UNEP tarafından 2022'de yayımlanan "Sürdürülebilir Moda İletişimi 2021-2024 Stratejileri" başlıklı raporda, moda sektörünün iklim değişikliğini ve ekolojik krizi en çok etkileyen alanlardan biri olduğu, doğal kaynakları yoğun şekilde kullandığı, tedarik zinciri nedeniyle kirliliğe yol açtığı ve yüksek miktarda atık ürettiği belirtildi. Raporda, sektörün üretim şekillerinin ciddi anlamda biyoçeşitlilik kaybına yol açtığı vurgulanırken "Dünya üzerinde her saniyede ortalama bir kamyon kıyafet çöpe atılıyor ya da yakılıyor" ifadelerine yer verildi.