Serbest Ticaret Anlaşması’nı kamuoyuna soracaklar

İngiltere ve Türkiye arasında yenilenecek serbest ticaret anlaşması (STA) için İngiliz kamuoyunun görüşünün alınacağı açıklandı. İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni STA'ya katkı sağlanması için çağrıda bulunuldu. Yeni STA için dün başlayan görüş toplama süreci, 5 Ocak 2024'e kadar devam edecek. Bakanlık, Türkiye ile STA kapsamında bir anlaşmaya varılmadan önce, müzakerelerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlamak için kamuoyu, iş dünyası, sivil toplum ve diğer ilgili paydaşların görüş bildirmesi için çağrı yaptı.

SORULAR YÖNELTİLDİ

Bakanlığın açıklamasında özellikle, "İngiliz hükümetinin yeni bir STA müzakeresi yaparken Türkiye ile ticaret görüşmelerinde hangi alanlara öncelik vermesini istiyorsunuz? Türkiye ile ticarete yönelik kısıtlamalar kaldırılırsa işletmenizin tepkisi ne olur? İki ülke arasındaki ticaretin giderek liberalleşmesi konusunda endişe duyduğunuz alanlar var mı?" soruları kapsamındaki görüşlerle ilgilenildiği aktarıldı. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne ait sosyal medyasından yapılan paylaşımda "Güncellenmiş bir STA ile İngiltere ile stratejik ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, müzakerelere başlamak için sabırsızlanıyor. İngiliz hükümetinin görüş çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.