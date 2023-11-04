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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimi uyarısı

Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimi uyarısı

HABER MERKEZİ
Ticaret Bakanlığı’ndan kasım indirimi uyarısı
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı boyunca "efsane kasım indirimleri" gibi düzenlenecek kampanyalara ilişkin vatandaşları uyardı. Kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için neler yapması gerektiğine değinen Bakanlık, dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı: "Alışveriş öncesi ihtiyaçlar doğru belirlenmeli. Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılmalı. Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatı araştırılmalı. İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmeli. İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığı kontrol edilmeli. Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunmalı."
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