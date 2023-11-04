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Uluslararası 10. Egeart Sanat Günleri Vefa Sergisi başladı

HABER MERKEZİ
Uluslararası 10. Egeart Sanat Günleri Vefa Sergisi başladı
Cumhuriyetin 100. yılında, Ege Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası 10. Ege- Art Sanat Günleri Vefa Sergisinin açılışı Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) yapıldı. Bergama, Uluslararası 10. EgeArt Sanat Günleri Vefa Sergisine ev sahipliği yaptı. 31 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında İzmir genelindeki farklı salonlarda beğeniye sunulacak sergide 100 yıllık kazanımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ziyaretçilere sunuldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergamamız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve izlerini taşıyan; kültürel, bilimsel ve sanatsal anlamda tarih yazmış bir şehir. Bu şehirde doğup büyümekten ve yöneticilik yapmaktan onur ve gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünler, tüm halkımız adına ayrı bir önem taşıyor" dedi.
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