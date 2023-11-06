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Haberler Ekonomi Buldan’a ilk otomobil şarj istasyonu kuruldu

Buldan’a ilk otomobil şarj istasyonu kuruldu

HABER MERKEZİ
Buldan’a ilk otomobil şarj istasyonu kuruldu
Denizli'de genç girişimci Burakcan Tuğrul tarafından ilçede ilk kez kurulan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmete girdi. Elektrikli araç şarj istasyonu Cumhuriyet Mahallesi Celal Bayar Caddesi Kayran mevkiinde hizmete sunuldu. Ortalama bir aracın 2 saatte tam şarj konumuna geldiğini ve 1 kw saat ücreti 6.30 TL olduğunu Tuğrul, "Amacımız hem elektrikli araçların ihtiyaçlarını gidermek hem de Denizli Manisa İzmir yolunu kullanan elektrikli araç sahiplerinin Buldan'ımıza girmelerine vesile olmak, ayrıca butik otelimizde konaklayan misafirlerimizin araçlarının şarj ihtiyaçlarını gidermek" dedi.
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