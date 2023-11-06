Fiyat düştü ikinci el otoya ilgi arttı

Türkiye piyasasında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, Bursa'da açık oto pazarı dolup taştı. Fırsatı kaçırmak istemeyenler cebine göre araç ararken, satıcılar ise fiyatların yılbaşından itibaren tekrar yükseleceğini söyledi. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 ay 6 bin kilometre yasağı, noterlerde üçten fazla araç satanın geri döndürülmesi gibi alınan önlemler ve bayilerin yaptığı yıl sonu kampanyalarıyla birlikte araç fiyatları yüzde 25 geriledi. Bu fiyat düşüşleri ikinci el araçlara da yansıdı. İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesini fırsat bilenler ise hafta sonu kurulan açık oto pazarlarına akın etti.