Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi geliyor

Bakan Işıkhan, sahadan çokça talep gelen iş arama, işbaşı eğitim programları, meslek danışmanlığı, mesleki kursları da kapsayan aktif işgücü hizmetlerinin kapsamını genişleteceklerini duyurdu. Sosyal yardım alanlar İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlarına, meslekli eğitim, işbaşı programları ve açık işler aracılığıyla istihdama yönlendirilecek. Sosyal yardım alanlara yönelik iş arama desteği uygulamaları yaygınlaştırılacak.

DEVLET KARŞILAYACAK

Düzenli yardım alanları istihdam eden işverenin sigorta primini devlet karşılayacak. Genç girişimcileri yenilikçi buluşlara yönlendiren hibe destekleri aratacak. Uzaktan, hibrit, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak. Sosyal destek sistemi fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında işin niteliğine göre, "dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi uygulamalar başlayacak. İstihdam garantili kurslar artacak, kırsalda gençler için ilçe bazlı programlar düzenlenecek. Bakan Işıkhan, işsizliğe kalıcı çözüm yaratmak ve ülkemizin istihdam politikalarına yön vermek üzere 2024-2028 dönemini kapsayan yeni bir Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını başlattıklarını söyledi. İşe yerleştirme hizmetleri ve diğer aktif işgücü piyasası programlarını özel politika gerektiren gruplara yoğunlaştırdıklarını belirten Bakan Işıkhan, 2002-2023 Eylül döneminde 4.3 milyon kadının, 460 bin engellinin ve yaklaşık 4.4 milyon gencin işe yerleşmesine aracılık edildiğini belirtti. Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren kişiler için kurulan iş kulüplerinin 81 ilde 101 birimde hizmete devam ettiğini kaydeden Bakan Işıkhan, bu hizmetlerden yaklaşık 248 bin kişinin yararlandığını ifade etti.

GELİR TAMAMLAYICI DESTEK

Yeni yılda sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde ulaştırılması, yoksulluğun azaltılması amacıyla sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek. Sistem aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Bu amaçla Gelir Tamamlayıcı Aile Destek sistemi hayata geçirilecek.