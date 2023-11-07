Günlük 2 bin TL’ye çalışacak işçi yok

MÜFED yöneticilerinden ve İZTO İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Komite Başkanı İnşaat Mühendisi Okan Bildirici, inşaat sektöründe uzun yıllardır sorun haline gelen işçi sıkıntısı ile ilgili, "Eleman sıkıntısı 6 Şubat depremlerinin ardından arttı. Böyle giderse yurtdışından ithal iş gücü getirmek zorunda kalacağız" diye konuştu. 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından bölgede başlayan konut hamlesi dolayısıyla personel bulma sorunu arttı. İzmir'de sektörde kalifiye işçilerin günlük yevmiyeleri 1.500 TL'yi buluyor. Bunun yanı sıra, sektörde yeni jenerasyonun yer almaması sebebiyle usta ve yardımcı eleman sıkıntısı yaşanıyor. İZTO İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Komite Başkanı İnşaat Mühendisi Okan Bildirici, ""Depremden sonra inşaatta kalifiye eleman sıkıntısı oluştu. Şu anda bir işçinin günlük maliyeti 2 bin TL'yi buluyor. Buna rağmen eleman yok. Böyle giderse yurtdışından ithal iş gücü getirmek zorunda kalacağız" dedi.

Sektörde uzun yıllardır usta yardımcıları gibi elemanları bulmakta zorlandıkları vurgulayan Bildirici, "Kalifiye eleman bulamadığımız gibi yardımcı da bulamıyoruz. Sektör işgücü sıkıntısı çekiyor. Deprem bölgesinde ciddi bir işgücü var. Doğalın dışında bir durum olduğu için bölgeye gittiler. Sektörde yeni nesil yetişmiyor. Ciddi rakamlar teklif etsek de bulamıyoruz. 20 kişinin yaptığı işi 8 kişi ile yapıyoruz. İzmir'de günlük rakamlar bin 500 TL'yi buldu. Maliyetleri ile birlikte işverene 2 bin TL'yi buluyor" dedi.