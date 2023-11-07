İZTO Başkanı Özgener hak mücadelesi başlattı

Vosmer, Büyükşehir ve Gaziemir Belediyelerinin planlarına karşı "kazanılmış inşaat alan hakkının düşürüldüğüğı" gerekçesiyle İdare Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. Başvuruda planlarda aynı bölgede bulunan ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv'in de imar hakknın azaltıldığını ancak Poyraz Otomotiv'in aynı gerekçeyle yaptığı itirazın Gaziemir Belediyesi tarafından kabul edildiğine ancak kendi başvurularının reddedilidğine dikkat çekildi.

ARSA SAHİPLERİ MAĞDUR

Başvuruda bu şekilde "planlamanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" belirtilerek mahkemeden Vosmer'in kazanılmış haklarının korunması istenilerek imar planlarının bu yönüyle iptali talep edildi. Emsalin 0.5'ten 1.5'a çıkarıldığı bölgede, iş insanları Niyazi ve Sabri Memur'un ortaklığıyla kurulan MAPEKS Gıda Sanayi İhracat ve Ticaret A.Ş'nin hissedarı olduğu KMS Gayrimenkul Yatırım Şirketi en büyük araziye sahip. İzmir'in tanınmış otomotiv şirketlerinden Özgörkey ailesine ait Özgörkey Otomotiv, Özgener ve Aliberti ailesine ait Vosmer Otomotiv, Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv'in de bölgede yerleri bulunuyor. Yine bu alanda Kuveyt uyruklu işadamlarının yer aldığı ve hissedarı olduğu Marbil Yapı Sanayi Şirketi, Aksan Alışveriş Pazarlama, Gürgün Büro Mobilya ve 6 şahsa ait arsalar da yer alıyor. Söz konusu imar planları, Büyükşehir'den çıkan son haliyle bölgedeki bazı arsa sahiplerinin inşaat hakkını artırırken, diğer yandan kamuya terk oranının yüzde 45'e çıkarılmasıyla bazı arsa sahiplerinin inşaat hakkını ise azalttı. Yani bu imar düzenlemesiyle bazı arsa sahipleri adına 1.5 milyar lira rant sağladığı belirtilirken bazı arsa sahipleri ise mağdur edildi. Özgener'e ait Vosmer ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv'in otomobil mağazalarının bulunduğu parsellerdeki kazanılmış inşaat hakkı da kamuya terk payı üzerinden düşürüldü. Ancak Gaziemir Belediyesi, Özpoyraz'ın şirketinin itirazını kabul ederken aynı gerekçeyle başvuran Özgener'e ait Vosmer'in itirazını ise reddetti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bunun üzerine Özgener, hukuk mücadelesi başlattı. Vosmer, İzmir İdare Mahkemesi'ne kazanılmış haklarının korunması için dava açtı.