Alman devi markadan Türkiye’ye yatırım

Türkiye'deki siyasi istikrar ve güven ortamı yeni yatırımlar için yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. MAN Truck & Bus SE CEO'su Alexander Vlaskamp, "Çubuk'ta 45 milyon Euro'luk Test ve Ürün Geliştirme Merkezi yatırımını yaptık. Merkezimizde otobüslerin dışında kamyonlarımıza da standart testler yapılıyor. Bu yatırımımızla da yaklaşık 1.000 kişilik nitelikli istihdam yarattık. Bu yatırım, Türkiye'ye olan inancımızın bir simgesi" dedi. Merkezin resmi açılışının önümüzdeki haftalarda yapılacağı öğrenildi.