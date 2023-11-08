  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Antalya 2023 yılında turist rekoru kıracak

Antalya 2023 yılında turist rekoru kıracak

HABER MERKEZİ
Antalya 2023 yılında turist rekoru kıracak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından biri. Rekor sayıda turist ağırlıyor ve 80'li yıllarda başlayan turist girişi her yıl artarak devam ediyor. Özellikle 2023 yılında rekor sayıda turist girişi Antalya'ya sağlanmış olacak" dedi. Olimpos ve Phaselis antik kentlerinde kazı çalışmalarında inceleme yapan Bakan Ersoy, "Antalya, Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından biri. Rekor sayıda turist ağırlıyor ve 80'li yıllarda başlayan turist girişi her yıl artarak devam ediyor" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA