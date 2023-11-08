Antalya 2023 yılında turist rekoru kıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından biri. Rekor sayıda turist ağırlıyor ve 80'li yıllarda başlayan turist girişi her yıl artarak devam ediyor. Özellikle 2023 yılında rekor sayıda turist girişi Antalya'ya sağlanmış olacak" dedi. Olimpos ve Phaselis antik kentlerinde kazı çalışmalarında inceleme yapan Bakan Ersoy, "Antalya, Türkiye'nin dışa açılan en önemli kapılarından biri. Rekor sayıda turist ağırlıyor ve 80'li yıllarda başlayan turist girişi her yıl artarak devam ediyor" diye konuştu.