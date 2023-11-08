Bakan Özhaseki açıkladı: Konut fiyatları düşecek

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Şehircilik Politikaları Çalıştayı"na katılıp gençlerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki,, ev sahibi olma hayali kuranlara umut dolu mesajlar verdi. Kısa süre içerisinde Türkiye'de yüz binlerce yeni konutun hızla tamamlanacağını vurgulayan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde de 800 bin bağımsız bölüm yapacaklarını hatırlattı. Hem TOKİ'nin faaliyetleri hem de İstanbul'da 600 bine yakın konutu kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları ile konut arzının hızla yükseleceğine dikkat çeken Özhaseki, "Bütün bunları önümüzdeki 1 sene içinde devreye aldığımızda fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını göreceksiniz.

BÜYÜK FIRSAT DOĞACAK

Birkaç sene içinde evi olmayanlara da fırsat doğacak diye düşünüyorum" diye konuştu. Çalıştay kapsamında gençlerle bir araya gelen Özhaseki, deprem bölgesinde hayata geçirilen "çelikten köy evi" projesine ilişkin de ihale sürecinin sürdüğünü belirtti. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "Çelikten köy evleri yapıyoruz. En sağlamı bu şekilde yapmak. 100 bin civarında tek katlı köy evlerini de inşallah 6 ayda tamamlamayı planlıyoruz" Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.