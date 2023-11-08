Güvenilir ürün satmayan siteye erişim engellenecek

Ticaret Bakanlığı, internetten sipariş verilen ürünlere yönelik etkin piyasa ve gözetim mekanizması için bu alandaki mevzuat düzenlemelerini tamamlayıp, e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi'ni devreye alacak. Bakanlığın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla klasik alışveriş mecralarından farklı dinamiklere ve kurallara sahip elektronik bir piyasa oluştu.

DENETİMLER ARTACAK

e-ticaret, giderek artan şekilde tüketiciler tarafından tercih edilmeye başlandı ancak bu alan denetimi çok da kolay olmayan yeni bir ticaret biçimi olarak öne çıktı. Bu alanda duyulan yasal altyapı ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile giderek yaygınlaşan e-ticarete konu ürünlerin Türkiye'de etkin denetlenebilmesine yönelik kurallar ortaya konuldu. Kanunun alt mevzuatı olarak hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" da kamuoyunun görüşüne sunuldu. Taslakla internet, telefon gibi uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin şikayet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla işbirliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Kanunun ardından, geçen yıl internet üzerinden yapılan satışlara yönelik denetim sağlayan kuruluşlar Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Sağlık Bakanlığı, internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 103 denetimde 268 parti ürünü denetledi. Yapılan denetimler sonucu 262 parti ürün uygunsuz bulundu. Uygunsuzluk tespit edilen ürün partilerinin 218'i kozmetik, 44'ü biyosidal ürünler oldu.

ETİKETLER DENETLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından internet üzerinden satışı yapılan ürünlere yönelik 2021 yılında başlatılan ekotasarım ve enerji etiketlemesi mevzuatı kapsamında aspiratör ve fırınlara yönelik tarama faaliyetleri sonucu 58 farklı model ürün için 2022 yılında yaptırım uygulandı. Yapılan çevrim içi enerji etiketlemesi denetimlerinde 178 farklı model ürün tarandı.