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Haberler Ekonomi Kuraklığa rağmen çıntar bolluğu

Kuraklığa rağmen çıntar bolluğu

OSMAN AKÇA
Kuraklığa rağmen çıntar bolluğu
Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı ve yağış olmamasına rağmen Sonbaharda çamlık alanlarda kendiliğinden çıkan Çıntar bolluğu satıcıların yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal ortamda üreyen ve bölgelere göre farklı isimlerle bilinen Çıntar, sonbahar aylarında yağışlar sonrası çamlık alanlardan toplanıyor. Kırsa kesimdeki vatandaşların geçim kaynağı haline gelen Çıntar, kilosu 130-150 lira arasında alıcı buluyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde halk pazarına hafta içi her gün çok sayıda köylü tarafından getirilen Çıntar, pahalı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından tüketiliyor.
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