SHM’lerin sayısı 410’a çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile odaklı sosyal hizmetlerinin çatı kuruluşu olan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) sayısı yıl sonuna kadar 410'a çıkacak. Aile, çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere vatandaşlara ihtiyaç alanlarında sosyal hizmet modelleri uygulayan Bakanlık, 81 ildeki SHM'lerde ailelere yönelik Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti veriliyor.

2 SHM DAHA AÇILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma gayreti içindeyiz" dedi. Göktaş, sundukları hizmetlerin odağında ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yer aldığını vurguladı.

ŞEHİT OĞLUNA İMZALI FORMA SÜRPRİZİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam Şehit Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'a, Galatasaraylı futbolcular tarafından imzalanan forma hediye etti. Ata Alp'e yeni yaşının mutluluk getirmesi dileğinde bulunan Göktaş, "Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.