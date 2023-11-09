Uçak biletinde ‘indirim’ oyunu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, gelen şikayetleri değerlendirdiği son toplantısında ulaşım sektöründeki vatandaşı yanıltan reklamları inceledi. Reklamlarıyla 'indirimli bilet sattıkları' algısı oluşturmaya çalışarak havayolu firmalarından daha pahalı uçak bileti sattığı tespit edilen iki platforma, toplam 694 bin 256 lira para cezası kesildi ve bunların reklamları durduruldu.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Reklam Kurulu, bir firmaya ait internet sitesi ile mobil uygulamada "Özel fiyatlı Bilet" isimli biletleme hizmetine yer verildiği, firma tarafından "Özel Fiyatlı Bilet" teriminin seyahat sektöründe sıkça kullanılan "Promosyonlu Bilet" ifadesinin yerine kullanıldığının ifade edilmesine rağmen bir uçak seferlerine ait biletlerin "Promosyonlu Bilet" olarak değil, "Özel Fiyatlı Bilet" tanıtımıyla listelenmesi yoluyla ortalama tüketici nezdinde indirim algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirledi. Ayrıca, özel fiyat veya promosyonlu bilet iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarıldı.