1 senden, 1 benden gönüllerde 1 olsun

Türkiye- Alman Gençlik Değişimi Projesi, İzmir'de gerçekleşti. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan proje gençler arasında gönüllü çalışmaları arttırarak, kültürlerarası ortak bir paylaşımda bulunmalarını sağladı. İzmir ve çevresinin tarihi ve kültürel yerlerini tanıtan proje, aynı zamanda ülkemizde yapılan gönüllülük çalışmalarını tanıtım amacı taşımaktadır. Projeyi, Bornova Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Haluk Gürleyen ve Devrim Işık yürüttü.Gönüllü gençler ve Almanya'dan gelen misafir öğrenciler, gezilerinin birinci gününde Arkeoloji ve Etnografya eserleri bakımından zengin olan Bergama Müzesini ziyaret ettiler.