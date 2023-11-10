Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolara çıktı

Merkez Bankası rezervlerini artırmak için düğmeye bastığı mayıs ayı sonundan bu yana yüzde 30,4 oranında artış gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi rezervleri artırıcı politikalar yürütüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayınlandı. Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 860 milyon dolar artışla 128 milyar 420 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler 39 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.3 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar artışla 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi.