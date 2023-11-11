Aile destek ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıldığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi. Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini ifade etti.