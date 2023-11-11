İzmir ve Bodrum’da Michelin sevinci

Michelin müfettişleri, 15'i İzmir'de ve 19'u Bodrum'da olmak üzere toplamda 111 restoranı, rehberin yeni seçkisine dahil etti. İzmir'den 3, Bodrum'dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum'dan 2, İzmir'de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü. Bu arada Michelin Rehberi'nin 2024 seçkisinde Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen İzmir'deki 3 restoranın da yine Urla'dan çıkması dikkat çekti. İlçeden OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta, bu ödüle layık görüldü.

EKİPLER ÇOK ETKİLENDİ

Ödül töreninde yaptığı konuşmada seçkiye dair bilgiler paylaşan Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, İzmir ve Bodrum ile ilgili olarak, "Michelin Rehberi ailesine kayda değer derecede etkili bir şekilde giriş yapan İzmir ve Bodrum'da ekiplerimiz, bu iki bölgeyi birbirinden ayıran farklılıklardan özellikle çok etkilendi. Yerel kökler, bölgeye olan bağlılık ve yerel üreticilerle kurulan güçlü bağların, İzmir ve çevresinde seçkiye giren restoranların çoğunun paylaştığı ortak özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil Yıldız'ın bölgedeki üç restorana verilmesi, bu güçlü bağlılığı kanıtlıyor. Bodrum ise gastronomik açıdan bütünleyici bir konsept sunuyor" diye konuştu.

İZMİR'DEN 6 RESTORAN

Michelin Rehberi'nin Bib Gourmand kategorisine İzmir'den Adil Müftüoğlu, Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Tavacı Recep Usta, Hiç Lokanta ve LA Mahzen girmeye hak kazandı. Hiç Urla Restoran'ı hayata geçiren Duygu Özerson Elakdar, "Sürdürülebilirlik dalında aldık ödülümüzü. Verdiğimiz çabaların karşılığını görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi. Adil Müftüoğlu Lokantası'nın sahibi Alpay Okyay ise, "Michelin ekibi geçen sene haber vermeden restoranımıza gelip yemek yemiş. Bu zamana kadar pek çok ödül aldık ama Michelin Yıldızı Rehberi'ne girmek de bizim için büyük gurur oldu" şeklinde konuştu. Ayşa Boşnak Börekçisi'nin yetkilileri ise, emeklerinin karşılığını almaktan memnun olduklarını dile getirdi.