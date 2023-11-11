“İzmir’de ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınların ekmeğin fiyatını 8 TL'ye çıkarması ile ilgili olarak, "İzmir'de ekmek zammı gündemimizde yok" dedi. Maliyetlerin geçen yıla göre attığını ifade eden Sağır, "İzmir'de henüz ekmeğe zam için bir hazırlık yok. İZTO olarak kentte şimdilik zam yapmayı düşünmüyoruz. Maliyetlerimiz geçen yıla göre daha da arttı ancak gündemimizde zam yok" ifadelerini kullandı. İzmir'de de Temmuz ayında 5 liraya satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 200 grama indirilirken fiyatı da 7 TL'ye çıkarılmıştı.