Pamukkale’de oteller tatil öncesinde doldu

Denizli Pamukkale çevresindeki oteller, ara tatil dönemi için yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2022 ocak-ekim döneminde 1.7 milyon kişiye ulaşan ziyaretçi sayısı, bu yıl 2 milyonu geçti. Bölgede ara tatil döneminde ziyaretçi yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. TÜROFED Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, "Öğrencilerimizin, velilerin yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgisi var. Özellikle sonbahar aylarında ziyaretçiler termal bölgeleri çok talep ediyor. Bu anlamda da Pamukkale'deki doluluklar şu anda yüzde 100'e yakın seyretmekte" dedi.