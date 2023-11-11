  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Pamukkale’de oteller tatil öncesinde doldu

Pamukkale’de oteller tatil öncesinde doldu

SEBAHATTİN ALP
Pamukkale’de oteller tatil öncesinde doldu
Denizli Pamukkale çevresindeki oteller, ara tatil dönemi için yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2022 ocak-ekim döneminde 1.7 milyon kişiye ulaşan ziyaretçi sayısı, bu yıl 2 milyonu geçti. Bölgede ara tatil döneminde ziyaretçi yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. TÜROFED Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, "Öğrencilerimizin, velilerin yoğun şekilde Pamukkale'ye ilgisi var. Özellikle sonbahar aylarında ziyaretçiler termal bölgeleri çok talep ediyor. Bu anlamda da Pamukkale'deki doluluklar şu anda yüzde 100'e yakın seyretmekte" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA