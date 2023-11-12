5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesini ödeme tarihi ne zaman? soruları emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ödeme takvimine göre hangi emekli ne zaman ikramiye alacak? İşte merak edilenler...
Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesini ödeme tarihi ne zaman? soruları emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ödeme takvimine göre hangi emekli ne zaman ikramiye alacak? İşte merak edilenler...
5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR
Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.
Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.
SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü
17,18, 19 olanlar için 11 Kasım
20, 21, 22 olanlara 12 Kasım
23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:
14 Kasım
KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.
Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.
Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.