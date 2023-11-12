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Haberler Ekonomi 5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere ödenecek olan 5000 TL ikramiye için ödemeler dün başladı. Milyonlarca emekli maaş tarihine göre hangi gün ikramiye ödemesini alacağını merak ediyor. Peki emekliler hangi günlerde 5 bin TL ikramiye ödemelerini alacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Emekliye ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesini ödeme tarihi ne zaman? soruları emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ödeme takvimine göre hangi emekli ne zaman ikramiye alacak? İşte merak edilenler...

5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiyenin tarihi belli oldu. Ödemeler 11-12-13 Kasım'da yapılacak.

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:
14 Kasım

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?
1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

5000 TL emekli ikramiye ödemesi başladı! Kim ne zaman ödeme alacak?

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

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