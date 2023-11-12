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Haberler Ekonomi Özhaseki: Çelik ev teknolojisine geçiyoruz

Özhaseki: Çelik ev teknolojisine geçiyoruz

HABER MERKEZİ
Özhaseki: Çelik ev teknolojisine geçiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığın 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. Deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önerildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Kentsel Dönüşüm Şurası'nda hocalarımızın bize tavsiyesi, 'Lütfen tek katlı köy evlerini çelikten yapın' oldu" dedi.

100 BİNE YAKIN ÇELİK EV

Çelik üreticileriyle temas kurduklarını belirten Özhaseki, "Konuştuk, fiyatlarını aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren ihaleler çıkmaya başlıyor. Ne kadar çelik ev üreten insan varsa buyursun. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye'ye kazandırılması lazım. İnşallah bu yeni yapım teknolojisiyle sağlam, güvenli ve iklim dostu köy evlerimizi hızlı bir şekilde inşa edeceğiz" diye konuştu.

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