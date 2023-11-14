BAYOSB’nin projeleri Türkiye’ye örnek oldu

Bugüne kadar sanayiciye sunduğu avantajlar ve gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'deki diğer OSB'lere de örnek oldu. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Antalya'da düzenlenen Bölge Müdürleri İstişare Toplantısı'nda BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir yaptığı sunum ile BAYOSB'nin Yeşil OSB çalışmaları başta olmak üzere hayata geçen projeleri hakkında Türkiye'nin dört bir yanından gelen OSB'leri bilgilendirdi. OSBÜKnet bünyesindeki Proje Havuzunda 30 OSB tarafından 128 proje girişi yapılırken, 2.4 milyar TL'yi bulan projeler arasında BAYOSB'nin projeleri alanında ilk olması ile dikkat çekti.