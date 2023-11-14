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Haberler Ekonomi TÜİK: 4 sektörde toplam ciro eylül ayında arttı

TÜİK: 4 sektörde toplam ciro eylül ayında arttı

HABER MERKEZİ
TÜİK: 4 sektörde toplam ciro eylül ayında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttığını açıkladı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı. Toplam ciro endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 1,3 arttı. Aylık gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 arttı.
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