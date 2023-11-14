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Haberler Ekonomi Türkiye ile Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı

Türkiye ile Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı

HABER MERKEZİ
Türkiye ile Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması imzaladı
Türkiye-Azerbaycan Kültür Karma Komisyon 3. Dönem toplantısı çerçevesinde "Türkiye-Azerbaycan Kültürel İşbirliği Anlaşması" imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni Ankara'da bir otelde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycanlı mevkidaşı Adil Kerimli'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Azerbaycan ile imzalanan kültürel iş birliği anlaşması ile birlikte iki ülke arasındaki kültürel alışverişin büyük bir artış göstereceğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İmzalayacağımız anlaşma ile sadece kültürel mirasın korunması değil, konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve edebiyat etkinlikleri gibi çeşitli etkinliklerde kardeş ülke Azerbaycan ile kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacağız. Aynı zamanda genç yetenekleri de desteklemek ve kültürel mirasımızı korumak için yeni projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda festivallerin gerçekleştiği şehirlerin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada bilinirliliğini ve markalaşmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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