Türkiye sağlıkta da merkez ülke oldu

Şehir hastaneleri konsepti ile tüm dünyaya örnek son teknoloji sağlık kampüslerini hayata geçiren Türkiye, sağlık turizminde de tüm dünyanın tercihi olmaya devam ediyor. Sağlık turizminde 2022'yi 2.1 milyar dolarlık gelirle kapatan Türkiye, gözünü 3 milyar dolar hedefine dikti.

SEKTÖR BULUŞMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aralarında Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan gibi ülkelerin de olduğu 20 ülkenin sağlık heyetiyle bu hafta TRAVELEXPO Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda bir araya gelecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yurt içi destek kapsamında yer alan fuarda aynı zamanda Ankara'dan kamu ve özel hastaneler, klinikler, sağlık tesisleri, sağlık sektörü temsilcileri stant açarak Ankara'nın sağlık hizmetlerini tanıtımını yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmacı olarak katılacağı fuarda Ankara Ticaret Odası da "Health Ankara" projesi ile sağlık turizminde Ankara'nın konumuna yönelik sağlık sektörüne bilgilendirme yapacak.