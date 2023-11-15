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Haberler Ekonomi Aliağa’daki alan özel endüstri bölgesi oldu

Aliağa’daki alan özel endüstri bölgesi oldu

HABER MERKEZİ
Aliağa’daki alan özel endüstri bölgesi oldu
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir alan "Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret AŞ Aliağa Özel Endüstri Bölgesi" olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile yine aynı Kanun kapsamında, Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başvuruda bulunan yatırımcıların, kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran 1000'de 1 olarak belirlendi.
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