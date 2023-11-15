  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Arkas filosu 3 yeni gemi ile büyümeyi sürdürüyor

Arkas filosu 3 yeni gemi ile büyümeyi sürdürüyor

HABER MERKEZİ
Arkas filosu 3 yeni gemi ile büyümeyi sürdürüyor
Türkiye'nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas, filosuna eklediği üç konteyner gemisi ile gemi sayısını 50'ye çıkarırken Türk dış ticaretine katkı sağlamaya devam ediyor. Norveç merkezli konteyner işletmecisi MPC Container Ships'ten alınan Alman yapımı gemiler; 1.223 TEU'luk Öykü A, 1.440 TEU'luk Onur G. ve yine 1440 TEU'luk Denis A. ile Arkas Line, TEU kapasitesini de 4.101 artırarak 87.335'e çıkardı. Haftalık 35 servisi bulunan ve dünyada 68 limana uğrak yapan Arkas Line, haftalık servis verdiği bazı hatlara ilave gemiler ekleyerek güçlendirme yapıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA