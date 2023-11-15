Arkas filosu 3 yeni gemi ile büyümeyi sürdürüyor

Türkiye'nin en büyük konteyner gemi filosuna sahip olan Arkas, filosuna eklediği üç konteyner gemisi ile gemi sayısını 50'ye çıkarırken Türk dış ticaretine katkı sağlamaya devam ediyor. Norveç merkezli konteyner işletmecisi MPC Container Ships'ten alınan Alman yapımı gemiler; 1.223 TEU'luk Öykü A, 1.440 TEU'luk Onur G. ve yine 1440 TEU'luk Denis A. ile Arkas Line, TEU kapasitesini de 4.101 artırarak 87.335'e çıkardı. Haftalık 35 servisi bulunan ve dünyada 68 limana uğrak yapan Arkas Line, haftalık servis verdiği bazı hatlara ilave gemiler ekleyerek güçlendirme yapıyor.