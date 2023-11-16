Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası Michelin gururu

İzmir'in en köklü lokantalarından biri olan 70. Yıllık Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası, Bib Gourmand kategorisinde Michelin Rehberine girmeyi başardı. Dünyaca ünlü en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan "Michelin Rehberi" 2024 organizasyonunda, Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası da dünyanın en iyi lokantaları arasında yerini aldı. 3. kuşak işletmeci Alpay Okyay, "Yıllarca dedemin ve dayımın yanında, bu mesleğin her noktasında çıraklık yaptım. Şimdi üç kardeş hizmet veriyoruz. İzmir'imizi ve Geleneksel Türk Mutfağı'nı temsil edebilmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur" ifadelerini kullandı.