Erkan’dan enflasyon mesajı: Kredi büyümesi dengelendi

MERKEZ Bankası Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerinde taviz verilmeyeceğini ifade etti. Erkan, "Parasal sıkılaştırma ve sadeleşme adımlarının etkilerini, piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlemeye başladık. Kredi büyümesi dengelendi. Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek" dedi.