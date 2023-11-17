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İhtiyaç sahibi ailelere 582 milyon lira destek

HABER MERKEZİ
İhtiyaç sahibi ailelere 582 milyon lira destek
ÇOCUKLARIN aile ortamında sağlıklı bireyler olarak büyümesi için politikalar geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı Sosyal Ekonomik Destek (SED) Kasım ayı ödemeleri toplam 582 milyon lira olarak hesaplara aktarıldı. Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanması için destek olduklarını belirtti. Göktaş, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Kasım 2023 ödemesi olarak toplam 582 milyon lira yatırdık" dedi.
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