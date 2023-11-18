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Haberler Ekonomi 100. Yılda 1000 Kadın projesi ESİAD’da tanıtıldı

100. Yılda 1000 Kadın projesi ESİAD’da tanıtıldı

HABER MERKEZİ
100. Yılda 1000 Kadın projesi ESİAD’da tanıtıldı
YENİDENBİZ Derneği yürütücülüğünde, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİ- AD) desteğiyle başlatılan "100. Yılda 1000 Kadın" projesi, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde (ESİAD) düzenlenen toplantıyla İzmir iş dünyasına tanıtıldı. Toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Türkiye'de 9.3 milyon kadının, ev işleriyle meşgul olduğu gerekçesiyle iş gücüne katılamadığını vurgulayarak, "YenidenBiz Derneğinin, kadınları yeniden iş hayatına hazırlamak amacıyla başlattığı bu projeyi son derece anlamlı buluyorum" dedi. YenidenBiz Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yeşildere "100. Yılda 1000 Kadın diye yola çıktık, şu anda 1500 kadına ulaştık" diye konuştu.
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