Dost meclisi toplantısı İzmir’de yapıldı

İzmir'de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Savunma Sanayi ve BMC" konulu Dost Meclisi toplantısı düzenlendi. BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Yalçıntaş, şunları söyledi: "Eğer bir ülke hür olmak istiyorsa, bağımlı olmak istemiyorsa savunma anlamında güçlü olmak zorundadır. Bunun için de her ülkenin kendi savunma sanayisini geliştirme mecburiyeti vardır."

YENİLİKLER SEKTÖRDE

Murat Yalçıntaş tüm yeniliklerin savunma sanayisinden kaynaklandığını ifade etti. Öte yandan Yalçıntaş, "İsrail devletinin arkasında ABD olduğu için bir şey yapamıyor. İsrail'in saldırısı başladı, ABD hemen uçak gemisi gönderdi. Eğer bir ülke hür olmak istiyorsa, başka ülkelerin dümen suyundan gitmek istemiyorsa savunma anlamında güçlü olmak zorundadır. Hiçbir ülke hiçbir zaman en son model savunma silahını vermez" diye konuştu.