İzmir’deki makinelerle 139 ülkede kahve keyfi

İzmir merkezli makine üreticisi Nurettin Karakundakoğlu, geliştirdiği kahve kavurma makinesiyle 139 ülkeye ihracat yapmayı başardı. Kahve üreticisi olmasa da kahve kültürünün getirdiği bilgi birikimiyle sektörde adından söz ettiren Türk firmaları, geliştirdikleri makinelerle dünyanın dört bir yanına uzanmayı başarıyor. Torbalı'da yaşayan Karakundakoğlu, 139 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "Tüm dünyadaki kahve türlerini, aynı kalitede üretilebilecek makineler yapıyoruz. Kahve işleme makineleri, değirmenleri, kahvenin gazının alınması için gerekli olan ekipmanların üretimini yapıyoruz."