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Haberler Ekonomi Pazarda satılan zeytinyağlarına dikkat!

Pazarda satılan zeytinyağlarına dikkat!

HABER MERKEZİ
Pazarda satılan zeytinyağlarına dikkat!

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'ndeki zeytinyağı işletmesinin sahibi Mehmet Şengül, pazar yerlerinde ucuza satılan zeytinyağlarının sahte olduğunu ve halkın sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Geçen yıl 74 TL olarak açıklanan zeytinyağı alım fiyatı, bu sezon 295 liraya yükselirken raflara 315 liradan satışa kondu. Fiyatların ise sezon içerisinde 500 lirayı aşabileceği belirtilirken Mehmet Şengül, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

SAHTE ESANSLAR KOYUYORLAR

100 ile 120 TL bandında satılan bu yağların sahte olduğunu vurgulayan Şengül, "Bakanlığımıza sesleniyorum. pazarlardaki zeytinyağı satışlarının bir an önce durdurulması lazım. İnsan sağlığıyla resmen oynuyorlar. Pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esansı koyup bunu halkamızı satıyorlar. 100 ile 120 liraya zeytinyağı maliyeti yok. Onun kilogram fiyatı şu anda 150-160 lira bandında iken pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esans kokusu koyup bunu vatandaşımızı satıyorlar" dedi.

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