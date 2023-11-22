  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Emniyet’e 10 bin 102 kişi alınacak

Emniyet’e 10 bin 102 kişi alınacak

HABER MERKEZİ
Emniyet’e 10 bin 102 kişi alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiğine ilişkin karar, Resmi Gazete'de açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı. Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA