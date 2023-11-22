Emniyet’e 10 bin 102 kişi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiğine ilişkin karar, Resmi Gazete'de açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı. Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı. Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.