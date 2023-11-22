Finans eğitimi okul müfredatlarına giriyor

Ortaokul ve lise öğrencilerinde finansal okuryazarlık bilincini uyandırmak ve tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması için finansal okuryazarlık içeriği ilk ve ortaöğretim müfredatına yansıtılacak. Finansal okuryazarlık içeriğinin ilk ve ortaöğretim müfredatına yansıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı da çalışma yapacak. Ortaokul ve lise öğrencilerinde finansal okuryazarlık bilincini uyandırmaya yönelik eğitici ve öğretici etkinliklerin de yapılması öngörülüyor. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, kurumların güçlü girişimleri sayesinde çok sayıda bireyin finansal okuryazarlık farkındalığının artacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.