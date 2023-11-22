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Haberler Ekonomi Haftalık kirasıyla dudak uçuklatan yat Fethiye’de

Haftalık kirasıyla dudak uçuklatan yat Fethiye’de

ERDOĞAN CANKUŞ
Haftalık kirasıyla dudak uçuklatan yat Fethiye’de
Dünyanın en büyük yat sıralamasında 329. sırada yer alan 68.2 metre uzunluğundaki 'Starlust' isimli süper yata, Fethiye iskelesinde 120 ton akaryakıt ikmali yapıldı. Malta'dan gelip Mısır'a gideceği öğrenilen süper yata, akaryakıtın yanı sıra yaklaşık 5 milyon lira değerinde kumanya da yüklendi. Ege kıyılarına gelen ve haftalık kirası 750 bin Euro olduğu öğrenilen süper yat, Fethiye iskelesine demir attı. 2020 yılında Almanya'da inşa edilen süper yatta, 12 misafir ve 17 mürettebatın olduğu öğrenildi. İzmir'den tankerlerle getirilen 120 ton yakıtın ikmalinin yapıldığı süper yat, içeride veya dışarıda dinlenme ve eğlence için ideal çok sayıda güverteye sahip.
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