İzmir bürokrasisinde istifa rüzgarı esiyor

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle belediye başkanı olmak isteyen bazı İzmirli bürokratlar, istifalarını vermeye başladı. İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Yavuz Kurt ve İzmir İşkur Müdürü Kadri Kabak, yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti. Vali Yardımcısı Tunç'un Karabağlar Belediye Başkanlığı, İzmir SGK İl Müdürü Kurt'un Manisa Yunusemre Belediye Başkanlığı, İzmir İşkur İl Müdürü Kabak'ın ise Aydın Didim Belediye Başkanlığı koltuğuna aday adayı olacağı öğrenildi.