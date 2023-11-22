“Kadınlarımızın gücü en önemli dinamodur”

AK Parti İzmir Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ceyda Bölünmez Çankırı, "Türkiye'nin 100'ü Cumhuriyetin Kadınları" programında "Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin en önemli dinamosudur" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ceyda Bölünmez Çankırı'nın ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, İzmir Ticaret Odası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İzmir Kalkınma Ajansı, KESGEB, Halkbank iş birliğiyle İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen buluşmada kadın girişimcilere yönelik yol haritası belirlendi. Kadınların iş ve sosyal hayattaki rolünün ekonomik olarak belirlenmesi amacıyla kamusal desteklerin ayrıntılı olarak sunumunun yapıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep, "İzmir ili ve çevre ilçelerimizle beraber 19 kişilik bir icra kurulumuz ve 400 üyemizle yeni döneme büyük hedeflerle girdik. Bu güçle İzmir'deki bütün girişimci kadınlarımızla, güçlü ve kapsayıcı bir kalkınmayı hedefliyoruz" dedi.