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Haberler Ekonomi Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracak

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını söyledi.

AA
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracak

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.

Petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını kaydeden Göktaş, "Ayrıca fon aracılığıyla gençlerin girişimlerine, gelişimlerine ve sosyal risklerden korunması projelerine de destek olacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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