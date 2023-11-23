İzmir’de Hazine’den satılık vergi dairesi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ildeki 12 taşınmazı satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; İzmir'in Konak ilçesinin Çınarlı mahallesinde Vaşıtlar Vergi Dairesi Çınarlı Şubesi'nin de içinde bulunduğu 8 bin 181 metrekarelik arazi ihale usulü ile özelleştirilecek. "İzmir'in Manhattan'ı projesi" olarak gösterilen bölge içerisinde kalan arsa için 20 milyon TL geçici teminat bedeli istendi. Aydın'ın turizm merkezi Kuşadası ilçesinin Davutlar Mahallesi'nde ise orman ve tarım arazilerinin yanı başında olan toplam 21 bin 996 m2'lik iki arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı.