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Haberler Ekonomi Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor
MERKEZ Bankası'nın bugün açıklayacağı politika faizi oranı piyasalar tarafından merakla beklenirken, yapılan anketler dışında uluslararası kuruluşlar da tahminlerini sıralıyor. Bu kez de faizin 250 baz puan artırılarak 37,5'e çıkartılması bekleniyor. TCMB'den kasım ayındaki beklenti, artışı işaret etse de sıkılaşmanın da yavaşlayacağı düşünülüyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu. JP Morgan, TCMB'nin Kasım'da sıkılaşmada yavaşlamasını bekliyor.
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