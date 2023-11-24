Emekli çalışana da ikramiye gündemde

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin huzur hakkı aldıkları için kapsam dışı bırakıldıkları, ancak bu paranın ayda 400 lirayı bulmadığı bildirildi.

AK PARTİ'YE YOĞUN TALEP

Muhtar, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri de AK Partili yöneticiler ve milletvekillerini telefon yağmuruna tuttu. Çalışan emeklilerin de ikramiye talepleri buna eklenince AK Partili yöneticiler, konuyu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

AK Partili yöneticiler Erdoğan'a, "İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilerimiz için çok güzel bir adım attık ama şimdi herkes milyonlarca kişiye verilen değil, verilmeyen ikramiyeyi tartışıyor. Muhalefet partileri bunu sahada çok kullanıyor. Hiçbir politika üretemeyen muhalefet, yerel seçim meydanlarında bu konuya sarılacak. Alanda bize sıkıntı yaratacak. Sadece ÇKS'lilere ikramiye verilmesini sağlarsak bu kez diğer kesimler tartışmayı daha da büyütecek. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım. Bu tartışmalara son verelim" dediler. Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak. Bu konuda son sözü Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek. Çalışan emeklilerin ikramiyeden yararlanması kararı çıkarsa düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak.