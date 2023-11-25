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Haberler Ekonomi İTB’den Yunanistan çıkarması

İTB’den Yunanistan çıkarması

HABER MERKEZİ
İTB’den Yunanistan çıkarması
Pamuk sektörü paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla 6. kez düzenlenen Akdeniz Pamuk Yolu etkinliği 20 Kasım'da Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirildi. T.C. Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ve Ticaret Ataşesi Ahmet Erdoğan'ın da katıldığı etkinliğe İzmir Ticaret Borsası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar, Meclis Üyesi Tolga Uskuç, geçmiş dönem Meclis Başkanı ve Tekstil Elyafı vb. Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Barış Kocagöz, İZLADAŞ Genel Müdürü Dr. Müge Ekizoğlu ve Araştırma ve Piyasa Geliştirme Yönetmeni Dr. Kenan Keskinkılıç katıldı.
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