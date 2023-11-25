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Haberler Ekonomi Karadenizlilere İzmir’de yeni bir yaşam merkezi

Karadenizlilere İzmir’de yeni bir yaşam merkezi

HABER MERKEZİ
Karadenizlilere İzmir’de yeni bir yaşam merkezi

İzmir'de Karadeniz Konfederasyonu ile Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu, üyelerine özel yeni bir genel merkez kazandırdı. Yeni Genel Merkez'de düzenlenen yöresel Karadeniz kahvaltısı ile Merkez, basın mensuplarına tanıtıldı.

'ETKİNLİKLER OLACAK'

Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Topaloğlu, "Karadeniz kültürünü Egeli hemşerilerimize tanıtmak ve onlarla paylaşarak geleceğe taşımak istiyoruz" dedi. Topaloğlu, "Üyelerimizin sosyal hayatına az da olsa bir renk katabilmek gibi amaçlar doğrultusunda faaliyet yürütmekte olan Karadeniz Konfederasyonumuz ve Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonumuz; resmi açılış töreni 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan yeni genel merkezimizi hemşerilerimizin hizmetine sunmuştur" dedi. Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, "Birçok kültürel faaliyetin yürütülmesini amaçlamaktayız. Bunun yanında her yıl düzenlemekte olduğumuz ve 15-18 Aralık 2023 tarihinde Karşıyaka Bostanlı Pazar yerinde düzenleyeceğimiz 14. Hamsi şölenine tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

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