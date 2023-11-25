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Sahte bala geçit yok

HABER MERKEZİ
Sahte bala geçit yok
Bala dışarıdan madde katılıp katılmadığının tespitinde yüksek teknolojili analiz metotları kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden ürünün orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere karar ölçütleri belirlenecek ve bu ölçütler Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak. Bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak, tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik ilave adımlar atılmış olacak.
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