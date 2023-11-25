Vekil Çankırı üretken kadınları ziyaret etti

İzmir'de kurduğu işletme ile sadece şiddet mağduru kadınları istihdam eden Eylem Aydınalp şimdilerde 52 çalışanı ile Yunanistan ve İtalya'ya ihracat yapıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne yönelik Gaziemir'de medikal tekstil ürünleri üreten Eylem Aydınalp ve beraberindeki kadınları çalıştıkları firmada ziyaret etti, yaşadıkları tüm zorlukları geride bırakarak alın teri ve emekleriyle kendi hikayesini yeniden yazan kadınlarla sohbet etti, karanfil dağıttı. Çankırı, "Kadının hangi alanda olursa olsun gücü asla küçümsenemez" dedi.